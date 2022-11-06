Стремоусов заявил о подготовке ВСУ к наступлению на Херсонскую область | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 00:14 Стремоусов заявил о подготовке ВСУ к наступлению на Херсонскую область Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ стягивают войска к линии фронта в Херсонской области РИА "Новости"

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Военные силы Украины готовятся к новому наступлению на Херсонскую область. Как сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале, ВСУ стягивают войска к линии фронта.

Стремоусов уточнил, что украинцы увеличили интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного на Николаевском участке. На Андреевском участке украинские пехотинцы обстреляли из минометов опорные пункты РФ в районе Безымянного и Карло-Марксовского.

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Замглавы администрации также рассказал, что из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники, состоящей из БМП и ББМ, а также 20 танков. Кроме того, в Березнеговатое перебрасывают пехоту на «Уралах».

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Стремоусов также поделился успехами наших бойцов в районе Майского.

«Российские войска уничтожили огневую позицию украинской 152-мм самоходной артиллерийской установки «Акация» в районе Майского», — написал он.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Херсон из установок HIMARS. Украина выпустила шесть ракет. Четыре из ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала.