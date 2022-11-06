ВСУ начали стягивать танки и бронемашины на Херсонском направлении | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 10:17 ВСУ начали стягивать танки и бронемашины на Херсонском направлении Замглавы ВГА Стремоусов: ВСУ стягивают технику на Херсонском направлении Telegram-канал губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов

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Вооруженные силы Украины стягивают военную технику на Херсонском направлении. Об этом заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Укронацисты, подталкиваемые своими американскими хозяевами, вынуждены идти на верную смерть», — написал он.

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По его словам, в районе Давыдов Брод Херсонской области движется колонна бронеавтомобилей Husky TSV, VAB и «Козак-2» 46-го отдельного десантно-штурмового батальона.

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Стремоусов отметил, что подобные самоубийственные действия, совершаемые по приказу США, идут только на руку специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он добавил, что в Херсоне продолжается перемещение мирных граждан, и пообещал, что враг будет разбит.

Ранее Кирилл Стремоусов сообщал, что украинцы увеличили интенсивность обстрелов российских позиций вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного на Николаевском участке. До этого ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону из установок HIMARS.