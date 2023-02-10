Спецоперация 10 февраля 2023, 16:43 Группа «Вагнер» закрепилась на севере Артемовска и перерезала пути снабжения ВСУ Врио главы ДНР Пушилин: ЧВК «Вагнер» закрепилась на севере Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Группе «Вагнер» удалось закрепиться в северной части Артемовска и перерезать три из четырех путей снабжения ВСУ. Об этом сообщил сегодня журналистам временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На артемовском направлении ЧВК „Вагнер“ сейчас в северной части уже закрепились, обошли (город) Артемовск с северной, южной и восточной части», — привело слова Пушилина РИА «Новости».

Реклама

Единственной дорогой, по которой украинские войска на этом направлении еще могут получать снабжение, осталась трасса Артемовск — Часов Яр. Часов Яр расположен в 17 километрах от Артемовска.

Реклама

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что по огневым контролем России находятся все дороги возле Артемовска.

Офис президента Украины в интервью зарубежному СМИ признался, что из-за ожесточенных боев ВСУ остались практически без боеприпасов. ВС России продолжают уничтожать склады боеприпасовукраинской армии.