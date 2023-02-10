Спецоперация 10 февраля 2023, 15:11 Склады боеприпасов разбили под Славянском и Авдеевкой Минобороны: ВС России уничтожили два склада боеприпасов под Славянском и Авдеевкой РИА «Новости»

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Российские подразделения уничтожили под Славянском и Авдеевкой в Донецкой Народной Республике два склада боеприпасов и вооружения. Об этом рассказал на ежедневном брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы Вооруженных сил Украины хранили на складах под Славянском и Авдеевкой. Российские войска нанесли по ним удар. В общей сложности за сутки на Донецком направлении погибли до 125 украинских бойцов.

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Еще по одному складу боеприпасов разбили в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В 122 районах российские силы ударили по 89 артиллерийским подразделениям ВСУ, у Артемовска — по пункту управления 93-й механизированной бригады. Истребительная авиация сбила украинский вертолет Ми-8, а система противовоздушной обороны — 12 беспилотников и 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

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