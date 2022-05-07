«Азовсталь» покинули еще 50 человек

Эвакуационным коридором с «Азовстали» воспользовались еще 50 человек. Об этом написали представители штаба территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«Сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината „Азовсталь“ в Мариуполе эвакуированы 50 человек», — сообщили они.

В ведомстве отметили, что всего с завода удалось вывезти 176 мирных жителей.

Вчера, 6 мая, с территории «Азовстали» эвакуировали три группы гражданского населения. Народная милиция ДНР сообщила, что всего за прошедший день комбинат покинул 51 человек. Сначала забрали 12 человек, затем вывезли еще 13 мирных жителей. Третий автобус эвакуировал 26 гражданских. Среди вывезенных людей вчера было 11 детей. Также сообщалось о двух собаках, которые покинули «Азовсталь» вместе с хозяевами.

Всех эвакуированных с завода мирных жителей пересаживают в большой комфортабельный автобус и везут в пункт временного размещения в Безыменном. Там беженцы получают первую необходимую помощь.