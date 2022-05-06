ДНР уточнила число вывезенных с «Азовстали» мирных жителей

С завода «Азовсталь» в Мариуполе вывезли последнюю за день группу из 26 мирных жителей, которых забрали на автобусах во временный лагерь в населенном пункте Безыменное. Всего за день эвакуировали 51 человека, сообщили РИА «Новости» в Народной милиции ДНР.

Всего за пятницу с «Азовстали» вывезли три группы мирных жителей. Сначала на автобусе забрали первую группу из 12 человек, затем вывезли еще 13 мирных жителей, писало РИА ФАН.

В НМ ДНР рассказали, что в третью, последнюю за сегодня группу эвакуированных вошли 26 человек, их вывезли двумя автобусами.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что российские военные за 6 мая освободили с «Азовстали» 50 человек, в том числе 11 детей. Для эвакуации организовали гуманитарный коридор и обеспечили режим тишины. Всех гражданских, вызволенных с территории комбината, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста для перевозки в места временного размещения.

В Минобороны РФ заявили, что эвакуация мирных жителей продолжится завтра.