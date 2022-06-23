Пока одни украинцы торгуют крадеными Javelin в интернете, другие посылают суда с танками в Африку. Контроль над нелегальным оружием в стране потерян. От этой торговли смертью страдают простые люди, рискуя нарваться на гранату или пулю от любого неадекватного человека.

Нелегальное оружие

В Днепре, бывшем Днепропетровске, вечером 22 июня мужчина швырнул в детей гранату. Как пояснил городской Telegram-канал со ссылкой на официальную информацию полиции, шумные подростки мешали отдыхать пьяному 54-летнему жителю спального района Тополь-3. Чтобы унять подростков, он бросил в них боеприпас из окна квартиры на седьмом этаже.

Большинству детей удалось убежать, но одного 11-летнего мальчика все же ранило. Недовольного жильца навестили полиция и взрывотехники. При обыске они обнаружили у него еще две гранаты и патроны. Мужчину задержали, ему грозит срок до 15 лет за покушение на убийство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В тот же день в Днепре задержали группу, которая незаконно снабжала огнестрельным оружием и боеприпасами всех желающих. Заказы оплачивались криптовалютой, а доставлялись бесконтактным способом — в «закладки». Также 22 июня в соседнем Новомосковске благодаря сообщению в чат-боте Telegram-канала полиции области у 48-летнего мужчины обнаружили обрез, гранату с запалом, два охотничьих ружья, патроны.

Возможность купить ПЗРК

Однако эти и другие истории, о которых сообщает Служба безопасности Украины, — капля в море. Страна наводнена нелегальным оружием, люди торгуют на черном рынке всем — начиная от формы любого рода войск и бронепластин, заканчивая иностранным вооружением, поступившим из западных стран для поддержки украинской армии.

На сайтах даркнета продавцы с Украины продают винтовки, гранаты и бронежилеты с доставкой по территории страны. Некий киевлянин предлагает противотанковый ракетный комплекс Javelin, продаются противотанковые ракеты NLAW и американский беспилотник Switchblade.

При этом Запад продолжает присылать оружие — и это не только ПЗРК или танки. Недавно полиция Майами решила отправить Украине нелегальное оружие, которое правоохранителям добровольно передали местные жители. За пистолет копы платили по 50 долларов, по 100 — за дробовик и по 150 — за АК-47 или AR-15, невзирая на состояние оружия, писал The Washington Post. Так что американцы охотно сбыли весь ломаный хлам. Однако украинские солдаты вряд ли обрадуются такой «помощи».

Оружейные бароны

Торгуя оружием за границу, Украина выступает и продавцом, и курьером-посредником. Причем началось это задолго до спецоперации. В 2002 году президент Украины Леонид Кучма попался на обсуждении поставок четырех станций радиотехнической разведки «Кольчуга» в Ирак через Иорданию в обход американских санкций. В 2008 году судно из Николаевской области шло в Кению с грузом танков Т-72 и реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град».

Международная правозащитная организация Amnesty International в 2017 году обвинила Украину в поставках оружия в Южный Судан, где в тот момент шла гражданская война. Речь шла о тысячах пулеметов, минометов, ручных противотанковых гранатометов и миллионах боеприпасов.

В 2020 году европейской полиции удалось ликвидировать банду, которая незаконно перевозила российское оружие, в том числе танки и взрывчатые вещества, на коммерческих судах. Через Средиземное море с Украины оно отправлялось в зоны конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, на которые распространялось международное эмбарго, сообщил Европол. И таких историй еще очень и очень много.

Продавали наследство СССР

Политолог и журналист Юрий Светов пояснил «360», что украинским властям выгодно такое положение дел. Он напомнил, что все постсоветское время Украина активно участвовала в незаконном обороте оружия. Страна распродавала «наследство» после развала СССР, которое в огромном количестве осталось от советской армии. Были даже прецеденты поставок оружия в зону вооруженных конфликтов, хотя на это был наложен запрет, в том числе той же ООН.

По словам политолога, Украина снова оказалась в привычной для нее ситуации. Сначала внутри страны появилось оружие, которое власти раздавали силам территориальной обороны и всем желающим «оборонять страну». Потом активизировались люди, причастные к поставкам западного вооружения. Эти факторы позволили населению включиться в процесс нелегальной оружейной торговли.

«Раз есть спрос, то почему бы не продавать? С самого начала специальной операции появилась информация о поставках с Украины оружия в зоны конфликтов в Африке. Тогда это казалось довольно немыслимым, но сейчас, когда через границу беспрепятственно идут потоки украинских беженцев в Европейский союз, почему бы им этим не заняться? Конечно, на гаубицу 155 трудно найти покупателя внутри Украины, но может, и их начнут продавать», — сказал Светов.

Обещаниям Зеленского верить нельзя

При этом западные кураторы предпочитают не замечать, что Украина нелегально торгует оружием, которое ей передают страны Европы и США. По мнению политолога, такая «слепота» объясняется довольно просто: зарубежные партнеры украинского правительства не только знают о контрабанде, но и принимают участие в сделках.

«Они с самого начала были включены в эти незаконные поставки. Такие сделки невозможны без того, чтобы этому не поспособствовали американцы или какие-то натовские силы. Зачем же они будут это пресекать, если завтра им может понадобиться куда-то поставлять оружие и к этому можно будет подключить Украину. Кстати, американцы сразу признались — у них нет достоверных сведений, куда деваются военные посылки, которые они передали на Украину», — напомнил Светов.

Политолог также призвал не доверять никаким официальным заверениям иностранных политиков, особенно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Все его обещания не использовать оружие большой дальности против территорий России, которые бывший шоумен дает Германии, Великобритании, Америке, — пустой звук. Захочет — использует, уверен Светов.