США отправят на Украину высокоточные ракеты и беспилотники

Вооруженные силы Украины получат от США высокоточные ракеты с лазерными наведением APKWS. Об этом изданию The Washington Post сообщил представитель Пентагона Билл Ла Планте.

По его словам, ракеты APKWS являются усовершенствованной моделью боеголовок Hydra 70 вкупе с лазерным наведением на цель. Всего на это вооружение американская сторона потратит 22,6 миллиона долларов. Ракеты можно использовать как с наземных мобильных установок, так и с воздушных.

Помимо ракет ВСУ получат беспилотные летательные средства Switchblade на общую сумму 17,8 миллиона долларов.

«У Министерства обороны есть одобренное конгрессом финансирование в размере 300 миллионов долларов, которое можно потратить на имеющуюся в продаже военную технику», — заявил Ла Планте.

Он добавил, что Пентагон также закупит ручные беспилотники Puma на сумму 19,7 миллиона долларов.

Ранее американский конгрессмен Майк Галлахер предупредил, что непрерывный поток поставок вооружения на Украину приведет к дефициту оружия в США. По его мнению, это может помешать стране отразить атаки Китая в случае нападения на Тайвань.