Пьяный украинец в Днепре бросил гранату в детей из окна квартиры

Украинские полицейские задержали в Днепре пьяного мужчину, бросившего из окна своей квартиры гранату в детей на улице. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, 54-летний мужчина был сильно пьян. В связи с этим из окна квартиры он бросил гранату в детей на улице. В результате взрыва пострадал 11-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире украинца еще две гранаты и боеприпасы.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК Украины «Покушение на убийство» и «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.