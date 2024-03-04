Спецоперация 04 марта 2024, 08:44 Фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 сбросили на опорный пункт ВСУ Су-34 поразили бомбами ФАБ-500 опорный пункт на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России поразили опорный пункт украинской армии на Краснолиманском направлении. Истребители-бомбардировщики Су-34 сбросили на противника фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, сообщило Минобороны.

Опорный пункт военнослужащих Вооруженных сил Украины засекли в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении. Экипажи Су-34 ВКС России вылетели с аэродрома базирования и нанесли удар фугасными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Разведка подтвердила поражение цели.

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Авиабомбы использовали для ударов по объектам ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях. Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ФАБ-500 оставляли кратеры глубиной до нескольких метров и полностью уничтожали объекты противника. Он назвал их применение большим преимуществом российской армии.