Спецоперация 03 марта 2024, 20:53 «Ничего не остается». Немцы назвали главное оружие ВКС России против ВСУ Bild: российские авиабомбы ФАБ-500 эффективно уничтожают ВСУ по всему фронту РИА «Новости»

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Российская армия продолжает эффективно уничтожать позиции Вооруженных сил Украины ВСУ авиабомбами ФАБ-500. Последствия ударов изданию Bild перечислил немецкий журналист Юлиан Репке.

«Кратер может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ от нее ничего не остается. Это большое преимущество ВС России», — сказал он.

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Репортер объяснил успех России в ходе спецоперации явным доминированием в воздухе благодаря слаженной работе боевой авиации с наземными вооружениями. Репке признался, что не понимает, «откуда все это появилось у русских».

Фугасные авиабомбы ФАБ-500 неоднократно успешно применяли в зоне проведения спецоперации. Российские подразделения атаковали ими подразделения ВСУ на Купянском направлении. Также ВКС сбросили бомбы на украинские позиции в Авдеевке.