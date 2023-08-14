Спецоперация 14 августа 2023, 13:06 Авиация России сбросила на объекты ВСУ на Ореховском направлении авиабомбы ФАБ-500 Рогов: авиация атаковала места скопления ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Тактическая авиация Вооруженных сил России атаковала скопления сил украинской армии на Запорожском направлении. Военные применили авиабомбу ФАБ-500, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наша тактическая авиация отрабатывает ФАБ-500 по местам скопления боевиков ВСУ и сосредоточения их тяжелой техники на Запорожском фронте», — сказал он.

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Основной удар, по словам председателя движения, нанесли в районе села Работина на Ореховском направлении. Рогов назвал такие атаки с воздуха эффективными для предотвращения нападений в рамках контрнаступления Вооруженных сил Украины.

ФАБ-500 — это авиационная бомба весом 500 килограммов с фугасной боеголовкой. По данным Рособоронэкспорта, ее создали для поражения целей на земле, например железнодорожных узлов, объектов военной промышленности, техники и сооружений. Мощность снаряда составила 300 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Такие авиабомбы, сообщили «Известия», применили для ударов по ВСУ в Авдеевке ДНР в феврале 2023 года.