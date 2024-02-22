Спецоперация 22 февраля 2024, 17:42 «Разгромили их». Британский аналитик раскрыл подробности освобождения села Победа Аналитик Меркурис: ВС России разбили ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ-500 Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Российская армия разбила ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ-500. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Россияне наносили удары по ВСУ под селом Победа авиабомбами ФАБ и разгромили их артиллерийским огнем», — поделился он.

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По мнению эксперта, у украинских войск едва ли был шанс удержать позиции в таких условиях.

О том, что ВС России освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении, 22 февраля информировало Минобороны. Село оказалось под контролем подразделения Южной группировки войск. Российским военнослужащим также удалось укрепить положение на этом направлении по переднему краю. Они нанесли поражение трем бригадам ВСУ. Противник потерял более 400 бойцов, а также танк, три бронемашины, пять автомобилей, польские самоходные артиллерийские установки Krab, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Всего за сутки ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах.