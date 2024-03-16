16 марта 2024, 19:24
ВС России удалось закрепиться в центре Работина
Рогов: российские войска закрепились в центре села Работино
Российские подразделения уже закрепились в центре села Работино в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«У нашей армии есть тактические успехи в Работине. Она контролирует южную часть села и уже закрепилась в центре», — сказал он.
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Главком ВСУ Александр Сырский признал сложную обстановку по всей линии фронта, отметив, что ВС России могут проникнуть вглубь украинской обороны. Сейчас российская армия активно наступает в районе населенных пунктов Бердычи, Тоненькое и Работино, добавил он.
Накануне стало известно, что украинские боевики стали чаще сдаваться в плен в районе Работина. Боец 70-го полка заявил, что противник высоко оценил боевую работу российских операторов дронов.
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