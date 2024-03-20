Мир 20 марта 2024, 07:52 Рогов раскрыл планы Зеленского по использованию французского контингента Рогов: Зеленскому нужны французские войска для подавления протестов на Украине SOPA Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен французский контингент для репрессий и подавления протестов в республике. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости».

Он назвал французские войска оккупационным контингентом. По его словам, военные могут понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на «подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства».

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«Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках», — подчеркнул Рогов.

Он напомнил, что на Украине отменили президентские выборы. Поэтому к маю никто не сможет назвать и оспорить пребывание Зеленского на посту президента Украины нелегитимным, резюмировал Рогов.

Недавно критике со стороны украинского лидера подверглись союзники республики. Он назвал некоторых партнеров Украины недальновидными из-за отказ поставлять ВСУ дальнобойное вооружение.