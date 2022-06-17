Эвакуацию мирных жителей Северодонецка продолжат через два пункта

Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию мирных жителей Северодонецка, несмотря на обстрелы ВСУ, атаки по гуманитарным коридорам и срыв режима прекращения огня. Об этом сообщило РИА «Новости».

В городе организовано два пункта эвакуации, один из них — недалеко от проходной завода «Азот». Люди приходят на место или, если в семье есть маломобильные люди и другие сложности с передвижением, оставляют заявки на вывоз прямо из дома. Организаторы эвакуации запрещают им стоять на открытой местности, так как ее регулярно обстреливают из Лисичанска и промзоны самого Северодонецка. За несколько дней город покинули несколько тысяч человек. И ни одного — с самого завода.

Накануне боевики сорвали эвакуацию жителей города, нарушив режим прекращения огня. Кроме того, 15 июня российскими военными был организован гуманитарный коридор от завода «Азот» в сторону населенного пункта Стаханов, однако боевики также устроили обстрел. По информации МВД ЛНР, на предприятии могут удерживать до 1200 гражданских.