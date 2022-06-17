Эвакуацию мирных жителей Северодонецка продолжат через два пункта
Жителей Северодонецка продолжат эвакуировать через два пункта
Народная милиция ЛНР продолжит эвакуацию мирных жителей Северодонецка, несмотря на обстрелы ВСУ, атаки по гуманитарным коридорам и срыв режима прекращения огня. Об этом сообщило РИА «Новости».
В городе организовано два пункта эвакуации, один из них — недалеко от проходной завода «Азот». Люди приходят на место или, если в семье есть маломобильные люди и другие сложности с передвижением, оставляют заявки на вывоз прямо из дома. Организаторы эвакуации запрещают им стоять на открытой местности, так как ее регулярно обстреливают из Лисичанска и промзоны самого Северодонецка. За несколько дней город покинули несколько тысяч человек. И ни одного — с самого завода.
Накануне боевики сорвали эвакуацию жителей города, нарушив режим прекращения огня. Кроме того, 15 июня российскими военными был организован гуманитарный коридор от завода «Азот» в сторону населенного пункта Стаханов, однако боевики также устроили обстрел. По информации МВД ЛНР, на предприятии могут удерживать до 1200 гражданских.