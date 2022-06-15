Эвакуация с «Азота» сорвалась из-за нарушения Украиной режима прекращения огня

В Северодонецке сорвали эвакуацию мирных жителей с завода «Азот» в Сватово. Украинская сторона неоднократно нарушила режим прекращения огня в ходе гуманитарной операции.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российская сторона предприняла беспрецедентные меры для вывода гражданских с территории предприятия.

Украинские боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки. С утра 15 июня из промзоны «Азота» они вели беспорядочный огонь по жилым кварталам города. Сначала их обстреливали из 120-миллиметровых минометов, а позже — из танковых пушек.

«Боевики использовали гуманитарную паузу для <…> восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом», — обратили внимание в российском военном ведомстве.

Многочисленные нарушения режима прекращения огня военнослужащие ВС РФ зафиксировали при помощи средств объективного контроля, в том числе беспилотников.

Об открытии гуманитарного коридора в находящийся в ЛНР Сватово в Минобороны РФ заявили накануне, гарантировав местным жителям безопасную эвакуацию.