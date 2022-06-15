МВД ЛНР сообщило, что на заводе «Азот» могут удерживать до 1200 гражданских

Численность гражданских, которых украинские националисты удерживают на заводе «Азот» в Северодонецке, может составлять до 1200 человек. Об этом заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Сейчас в Северодонецке где-то 1000-1200 гражданских лиц взяты в заложники и находятся на территории „Азота“. Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет, среди них порядка 127 детей», — сказал Киселев ТАСС.

Он добавил, что на заводе есть технические ходы сообщения и подземные бункеры, могут находиться удерживаемые люди.

Украинские военные в прошедший вторник обратились к российским военнослужащим и попросили организовать гуманитарный коридор в Лисичанск. Киселев сообщил, что таким образом противник собирается выйти с «Азота» под прикрытием гражданских лиц. Представитель ЛНР заявил, что численность украинских формирований может доходить до 2500 человек в промышленной зоне Северодонецка, до четверти из них — иностранные наемники.

Гуманитарный коридор в город Сватово в ЛНР отроют для эвакуации гражданских лиц с «Азота» с 08:00 по московскому времени 15 июня.