Украинские боевики сорвали эвакуацию жителей Северодонецка

Войска Украины нарушили режим тишины и сорвали эвакуацию мирных жителей Северодонецка, в том числе с завода «Азот», сообщила Народная милиция ЛНР.

«Режим прекращения огня полностью сорван, на сегодня уже все отменили. Сейчас мы всех снимаем, потому что люди стоят до самого выхода из города. 80 человек было задействовано в создании гуманитарного коридора, на сегодня нет смысла их держать, ведутся обстрелы», — рассказал боец с позывным Эколог.

Жителей Северодонецка с чемоданами отправили обратно в убежища. Некоторые ушли в слезах, так как рассчитывали покинуть город сегодня. Новая дата эвакуации неизвестна. По словам бойца, это зависит от готовности украинской стороны к переговорам.

Пленники с завода «Азот» тоже не смогли выйти, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Понимая безысходность своего положения, националисты удерживают мирных жителей на предприятии и используют как живой щит. Был организован коридор для свободного выхода с завода, однако украинские войска активизировали артобстрел и атаковал район, где должны были собраться жители Северодонецка.