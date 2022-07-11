Хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») раскрыла ряд фактов о ВСУ. По их данным, в украинскую разведку намеренно набирали людей с криминальным прошлым, а США помогают киевским властям планировать удары по российским территориям. Эксперты предупредили, что к такой информации стоит относиться настороженно, но часть хакерских данных очень похожа на правду.

Источники и потери

Участник российской хакерской группы RaHDIt («Злые русские хакеры») на условиях анонимности рассказал РИА «Новости», что им удалось добыть секретные документы украинской армии. Благодаря работе с женской хакерской группировкой «Берегини» они якобы получают оперативные данные об обстановке на фронте в режиме реального времени — помогает в этом, предположительно, источник непосредственно в ВСУ.

По информации хакеров, реальные безвозвратные потери украинской армии составляют порядка 50–70 тысяч, при этом офис президента Украины сообщает лишь о десяти тысячах.

Политолог Никита Донцов подчеркнул в беседе с «360», что к подобным «сливам» стоит относиться очень настороженно, в первую очередь потому, что хакерские группировки не несут никакой ответственности перед обществом за ту информацию, которую они предоставляют. Однако доля правды в данных хакеров все же есть, уверен эксперт.

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный и вовсе отметил, что, по самым скромным подсчетам, потери украинской армии должны быть не менее 100 тысяч человек.

«Независимые источники дают примерно эту цифру, исходя из полного анализа хода боевых действий, которые идут с февраля этого года», — объяснил он.

Об истощении украинской армии сообщал даже министр обороны Украины в своих выступлениях перед западной прессой.

Разведданные от США

Также хакеры сообщили, что получили подтверждения сотрудничества американской разведки с украинскими властями. Из США киевские власти, по информации хакеров, получают радиолокационные данные и спутниковые снимки, в том числе и с территории России. Именно эти данные используют для нанесения ударов по российским приграничным территориям.

В правдивости информации сомневаться не приходится, считают эксперты. По словам Подлесного, возможности американской космической разведки очень значительны.

«Система спутников, которые работают над территорией, где проходит специальная военная операция, такова, что скрыть какие-то перемещения войск не представляется возможным. Это достаточно эффективная оптическая, электронная разведка. Американцы постоянно снабжали Украину в течение всех этих восьми лет разведданными и продолжают это делать», — подчеркнул он.

Никита Донцов согласился с тем, что данные о тесном сотрудничестве американской разведки с украинской звучат более чем правдоподобно. Однако он призвал не заблуждаться насчет целей США и их действий. Такая «помощь» Украине не имеет ничего общего с заботой о будущем этой страны.

Фактически это просто еще раз подтверждает, что США просто ведут прокси-войну против России руками Украины, прикрываясь украинскими вооруженными силами и прячась за их спины Никита Донцов.

Преступники в рядах ВСУ

Хакеры также опубликовали большой массив информации о служащих ВСУ. В частности, в нем говорится о том, что многие из них ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Это подтверждали в российском Минобороны.

По мнению Никиты Донцова, ничего удивительного в таком послужном списке украинских военнослужащих нет. Это, по его мнению, вписывается в общую риторику киевских властей, которые оправдывают национализм и называют участников нацбатов героями, а также восхваляют нацистов времен Второй мировой войны.

«Мы знаем, что наиболее радикальные батальоны нацистов намеренно формировались из людей, осужденных по уголовным преступлениям. Для украинского руководства это было не стоп-фактором, а, наоборот, хорошей рекомендацией», — подчеркнул политолог.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов отметил, что практика формирования частей ВСУ из бывших преступников не нова. По словам эксперта, она применялась еще во времена Евромайдана.

«Еще в 2014 году основной костяк подразделений так называемой новой полиции Украины — это был тот самый криминальный элемент, который выпускали из тюрем, который насиловал, убивал, грабил. Так что эта практика на Украине распространена, что под эгидой амнистии выпускают криминальные элементы, которые потом отправляют терроризировать так называемое нелояльное население», — сказал Орлов.

Перепродажа оружия

Также хакеры в очередной раз подтвердили данные о том, что военная помощь Запада на Украине во многом оказывается на черном рынке — причем это касается не только обычного стрелкового оружия и обмундирования, но и тяжелого вооружения. Ранее иностранные беспилотники и многую другую технику, отправляемую на Украину «западными партнерами», находили в даркнете.

Однако ждать какой бы то ни было реакции Запада на эти факты не стоит, уверены эксперты. Никита Донцов заявил, что мировое сообщество сейчас сильно ограничено в правах и просто не может высказывать независимые мнения. К тому же многим на Западе такая перепродажа может быть даже выгодна.

Западная элита интегрирована в процесс торговли оружием через Украину. Зачастую Украина просто используется как хаб для перепродажи каких-то различных партий оружия на Ближний Восток, в Африку и в другие локации вооруженных конфликтов Владимир Орлов.

При этом Никита Донцов уверен, что вскоре поставки все же могут существенно сократиться — но не из-за фактов коррупции и перепродажи, а из-за внутренних проблем в США и Европе.

«Трендом будет общая усталость, всем очевидно, что финансовые ресурсы у стран заканчиваются, так что вся эта „помощь“ будет потихонечку сходить на нет. Потому что все понимают, что никакой реальной пользы они не приносят: сколько бы оружия и денег ни было поставлено туда, у Украины все равно нет шансов одержать победу на поле боя», — заключил политолог.