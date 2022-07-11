Хакеры из группировки RaHDIt назвали объем невозвратных потерь в рядах ВСУ

Около 50–70 тысяч солдат ВСУ погибли с начала спецоперации России на Украине. Об этом РИА «Новости» на условиях анонимности сообщили хакеры из RaHDIt.

Они напомнили, что в начале июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в зоне спецоперации погибли не более 10 тысяч украинских военных. По словам собеседника РИА «Новости», эти цифры сильно занижены.

«Потери у украинской армии действительно высокие, гораздо выше того, что официально заявляют офис президента и украинские политики. <…> Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50–70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — сказал хакер.

Также он сообщил, что RaHDIt активно сотрудничает с женщинами-хакерами из украинской группировки «Берегини». Те получают оперативные данные из источников в рядах ВСУ и передают российским «коллегам». По словам хакера из RaHDIt, таким образом им удается добыть большой объем данных. Содержание этой информации не разглашается из соображений безопасности.