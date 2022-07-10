Министр обороны Украины признал истощение сил ВСУ

Украинской армии требуется обновление подразделений и новые перестановки из-за больших потерь и истощения войск. Такое признание сделал в интервью газете The Wall Street Journal министр обороны Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что ждет от западных партнеров больше бронетехники, оружия и беспилотников. Резников добавил, что благодаря артиллерийским системам дальнего действия Украина «выдержала испытание».

«Нам необходимо обновить наши подразделения, заменить их, а также произвести перестановки, поскольку у нас много потерь. Мы ждем от наших партнеров больше бронетехники, оружия. Нам нужно перестроиться по некоторым направлениям, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — заявил глава Минобороны Украины.

Российские военные в рамках спецоперации продолжают уничтожать все поставляемое на Украину оружие. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что накануне ударами высокоточного оружия войска уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в районе города Константиновка. Из этого тяжелого вооружения украинские боевики вели постоянные обстрелы Донецка.

Кроме того, при ударе по территории «Керамического комбината» в Славянске уничтожены склады, где хранились боеприпасы для американских гаубиц.