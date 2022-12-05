Спецоперация 05 декабря 2022, 13:39 ЕС не изменил политику для мирного решения украинского конфликта Дмитрий Песков: в Кремле не увидели желания ЕС решить конфликт на Украине дипломатией РИА «Новости»

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Европейские политики не хотят решать украинский конфликт дипломатическими способами, никаких признаков этого желания не видно. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть ли желание в Евросоюзе решить украинский конфликт дипломатическими способами? Нет, мы не видим этого», — заявил он.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что конфликт на Украине возможно завершить исключительно за столом переговоров, а не силовым способом. Он отметил, что постоянно поддерживает дискуссии и контакт с российским лидером Владимиром Путиным.

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Немецкий журналист журналист Райнхард Лаутербах отмечал, что власти Украины не заинтересованы в мирных переговорах с Россией, так как утратят огромный поток денег и оружия со стороны Запада.

Ранее Песков сказал, что российские власти не признают решения Австралии, Евросоюза и стран «Большой семерки» ограничить стоимость российской нефти до 60 долларов за баррель.