Мир 05 декабря 2022, 13:15 Корыстный интерес нашли в отказе Украины от переговоров с Россией Junge Welt: Украину не интересуют переговоры с Россией из-за помощи Запада РИА «Новости»

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Украинские власти воспринимают в штыки все попытки западных политиков заявить о необходимости начать переговоры с Россией для разрешения конфликта. Причина такого поведения Киева связана с непрекращающимися потоками денег и оружия, которые поступают в страну из США и стран Западной Европы. Об этом в своей колонке для немецкого издания Junge Welt написал журналист Райнхард Лаутербах.

Он напомнил, что на последней встрече с президентом США Джо Байденом французский лидер Эммануэль Макрон предложил рассмотреть вопрос переговоров между Россией и Украиной. Заявление вызвало критику со стороны лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии.

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Украинский депутат выдвинул целый ряд заведомо невыполнимых условий для проведения переговоров, включая отказ России от ядерного оружия. Такое поведение автор материала объяснил тем, что страны Запада дали Украине полную свободу действий, которую киевский режим использовал в свою пользу.

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Лаутербах счел подобную тактику соответствующей «стратегии смелых должников, известной по финансовому кризису».

«Объявите себя „необходимым для системы“, и вы будете „спасены“. Если вы не можете вернуть миллион, у вас проблемы, если миллиард — проблемы у банка», — написал он.

Журналист пояснил, что власти Украины сегодня живут за счет конфликта, благодаря которому в неограниченном количестве получают оружие и финансовую помощь со стороны Запада. При этом судьбы простых людей, которые оказались в остывающих квартирах из-за проблем с электричеством, украинских политиков не волнуют. Генераторы в подвалах и счета в офшорах обеспечат последним хорошую жизнь.

О сигнале про необходимость переговоров с Россией, который президент США Джо Байден подал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, ранее написал аналитик Джозеф Иоффе для газеты The Time.

Автор обратил внимание на слова Байдена, что Украине нужно смириться с потерей Крыма и стать инициатором переговорного процесса. По мнению аналитика, страны Запада уже достаточно вложились в конфликт и страдать из-за Украины в дальнейшем не намерены.