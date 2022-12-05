Власть 05 декабря 2022, 13:28 «Решение готовится». Россия ответит на введение Западом потолка цен на нефть Представитель Кремля Песков заявил, что РФ готовит ответ на введение потолка цен на нефть РИА «Новости»

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Россия не собирается признавать никаких потолков цен на нефть, ответ на введение странами ЕС эмбарго готовится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Решение готовится», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о реакции России на ограничения.

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По его словам, очевидным является одно — никаких потолков Россия не признает. Песков назвал введение потолка цен на нефть шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.

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Потолок цен в странах G7 и эмбарго в ЕС на нефть из России вступили в силу 5 декабря. Евросоюз прекратил принимать морские нефтяные перевозки из России, а страны «Большой семерки», ЕС и Австралия ввели потолок цен на сырье из расчета 60 долларов за баррель.

Допускается, что потолок цен на российскую нефть страны смогут регулировать по своему усмотрению.