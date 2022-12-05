05 декабря 2022, 13:28
«Решение готовится». Россия ответит на введение Западом потолка цен на нефть
Представитель Кремля Песков заявил, что РФ готовит ответ на введение потолка цен на нефть
Россия не собирается признавать никаких потолков цен на нефть, ответ на введение странами ЕС эмбарго готовится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Решение готовится», — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о реакции России на ограничения.
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По его словам, очевидным является одно — никаких потолков Россия не признает. Песков назвал введение потолка цен на нефть шагом в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.
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Потолок цен в странах G7 и эмбарго в ЕС на нефть из России вступили в силу 5 декабря. Евросоюз прекратил принимать морские нефтяные перевозки из России, а страны «Большой семерки», ЕС и Австралия ввели потолок цен на сырье из расчета 60 долларов за баррель.
Допускается, что потолок цен на российскую нефть страны смогут регулировать по своему усмотрению.
Дмитрий Песков
Цена на нефть
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