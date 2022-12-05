Мир 05 декабря 2022, 04:43 Макрон назвал решение конфликта на Украине Президент Франции Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт с Путиным РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинский кризис можно завершить только за столом переговоров, а не силовым путем. Поэтому он поддерживает диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Слова французского лидера передал телеканал CBS.

«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала [коммуникации]», — отметил Макрон.

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При этом решение о переговорах останется за Киевом, подытожил он. До этого Макрон обсуждал тему Украины на переговорах с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне . Американская администрация полагает, что Путин не заинтересован в общении с украинской стороной.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дипломатический путь — наиболее предпочтительный для достижения поставленных целей. Кремль открыт для переговоров по Украине, однако Запад не захотел подержать эту идею.