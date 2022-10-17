Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области Украины | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 10:02 Поделиться Telegram

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Viber Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области Украины Гендиректор Yasno Коваленко: в Днепре начались экстренные отключения электроэнергии freepik

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В Днепре и Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии после ракетного удара. Об этом сообщил генеральный директор энергетического оператора Yasno Сергей Коваленко, передало интернет-издание «Украинская правда».

«Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будут происходить отключения электроэнергии», — заявил гендиректор.

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Он попросил граждан меньше пользоваться энергоемкими приборами: стиральными машинами, обогревателями, кондиционерами.

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Ранее глава Днепропетровской администрации Валентин Резниченко сообщил, что после ракетного удара в области произошел сильный пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий также рассказал, что на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе прогремел взрыв. О взрывах в столице Украины сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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