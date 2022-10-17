Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области Украины | 360°

Все новости

Происшествия

17 октября 2022, 17:23

Названы виновные в теракте на полигоне под Белгородом

Важное

17 октября 2022, 17:14

Новые взрывы прозвучали в Одессе

Реклама

Происшествия

17 октября 2022, 17:03

КамАЗ столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб

Спецоперация

17 октября 2022, 17:01

Россиянам объяснили, как оформить отсрочку от мобилизации при смене работы

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Спецоперация

17 октября 2022, 10:02

Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепропетровской области Украины

Гендиректор Yasno Коваленко: в Днепре начались экстренные отключения электроэнергии

Читать 360tv в

В Днепре и Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии после ракетного удара. Об этом сообщил генеральный директор энергетического оператора Yasno Сергей Коваленко, передало интернет-издание «Украинская правда».

«Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будут происходить отключения электроэнергии», — заявил гендиректор.

Реклама

Он попросил граждан меньше пользоваться энергоемкими приборами: стиральными машинами, обогревателями, кондиционерами.

Реклама

Ранее глава Днепропетровской администрации Валентин Резниченко сообщил, что после ракетного удара в области произошел сильный пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий также рассказал, что на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе прогремел взрыв. О взрывах в столице Украины сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Электричество

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама