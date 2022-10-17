Пожар начался в Киеве после взрывов | 360°

Важное 17 октября 2022, 07:49 Поделиться Telegram

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Viber Пожар начался в Киеве после взрывов Мэр Кличко сообщил о еще одном взрыве в Шевченковском районе в центре Киева

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Еще один взрыв прозвучал в Шевченковском районе Киеве, в результате ударов загорелся нежилой дом. Об этом написал мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Новые видео места событий уже появились в сети.

«В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева — пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов», — заявил он.

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По его словам, на месте работают медики. Информация о пострадавших уточняется.

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак написал в своем Теlegram, что столицу атаковали дроны-камикадзе. Украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев сообщило о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Ранее 17 октября сообщалось, что в Киеве объявили воздушную тревогу. Она также начала работать и в Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях. Жителей попросили перейти в укрытия.

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