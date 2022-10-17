Взрыв случился на объекте критической инфраструктуры в Сумской области | 360°

Важное 17 октября 2022, 07:44 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв случился на объекте критической инфраструктуры в Сумской области Власти Сумкой области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры

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Взрыв прогремел на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе Сумской области Украины. Об этом написал в Telegram председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

«Роменский район. Ракетный удар по объектам критической инфраструктуры после 05:00», — заявил он.

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По его словам, о пострадавших пока неизвестно. Все детали случившегося Живицкий пообещал рассказать позже.

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Ранее в понедельник появилась информация о взрывах и пожаре в Киеве. Мэр Виталий Кличко заявил, что взрывы прозвучали в Шевченковском районе города. СМИ написали, что клубы дыма видны над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго». По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, столицу атаковали дроны-камикадзе.

В ряде регионов страны объявили воздушную тревогу. Речь идет об Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Полтавской областях.

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