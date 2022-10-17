Ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области | 360°

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Ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской области Резниченко: пожар произошел на объекте энергоинфраструктуры

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В Днепропетровской области Украины после ракетного удара произошел сильный пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом глава областной администрации Валентин Резниченко написал в своем Telegram-канале.

«Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», — сообщил он.

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При этом Резниченко не уточнил, где расположен этот самый объект. Он добавил, что российские войска «всю ночь атаковали область ракетами, „Градами“ и тяжелой артиллерией». Так, по его сведениям, в Никопольский район области прилетело более 30 снарядов, повреждены дома в Красногригорьевской и Марганецкой общинах. Предварительно пострадавших нет.

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До этого председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Роменском районе прогремел взрыв. Также о взрывах и пожаре в столице Украины сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

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