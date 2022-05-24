Еды хватало. Офицер ДНР объяснил, почему на самом деле сдались боевики с «Азовстали»

Скрывавшимся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе националистам хватало и еды, и боеприпасов. Они сдались не из-за дефицита провизии, рассказал «Известиям» офицер ДНР Фидель с позывным Араб.

Боец батальона «Восток» провел журналистов по подземельям металлургического завода. Убежища находятся на глубине пяти этажей. В коридорах нашли много бутылок с питьевой водой, воду на реке националисты брали для технических нужд. По словам Фиделя, еду здесь тоже обнаружили в «нормальных количествах», а значит, боевики не голодали.

Кроме того, донецкие бойцы обнаружили запечатанные коробки с гранатами советского производства и боеприпасами. Они пришли к выводу, что боевики сдались из-за морально-психологического состояния — их просто «додавили».

«Враг не просто повержен, он с позором сдался. Я был участником и видел, как они сдавались. Это было не какое-то освобождение, а позорная сдача в плен. Они выходили, давали свое оружие и уходили», — рассказал Фидель.

Минобороны РФ объявило о полном освобождении «Азовстали» 20 мая. С территории комбината за четыре дня вышли почти 2,5 тысячи националистов. Саперы начали разминирование территории, а следователи сбор вещдоков преступлений. В подвалах нашли предполагаемые убежища командиров нацбатальонов, где они ели икру и снимали видео.