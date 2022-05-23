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    23 мая 2022, 22:16

    Главари «Азова» ели красную икру и снимали видео, пока скрывались на «Азовстали»

    Александра Ломейко

    В подвалах комбината «Азовсталь» нашли предполагаемое убежище командиров националистического батальона «Азов»*. В отдельной комнате, полной боеприпасов, они ели красную икру и записывали ролики.

    На территории освобожденного предприятия побывал 23 мая военный корреспондент «Известий» Валентин Трушин.

    «Мы нашли место, где жили командиры „Азова“* — Калина, Волына и Редис», — рассказал он.

    По словам военкора, в отгороженном занавеской помещении осталось множество боеприпасов и ящики с гранатами. Там же нашлось «командирское лежбище».

    Трушин заметил, что стена в комнате очень похожа на фон во всех видеообращениях «Азова»*. Здесь же нашлась и пустая банка от красной икры. Боевики, добавил корреспондент, ели ее ложками.

    *«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.