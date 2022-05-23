Будущее «Азовстали». Почему важно разминировать завод и что с ним будет потом

На территории освобожденного от ВСУ завода «Азовсталь» в Мариуполе не первые сутки идут работы по разминированию. Специалисты уже уничтожили более 100 взрывоопасных предметов. Однако на территории завода осталось много «сюрпризов», с которыми еще придется разбираться. Помимо мин, российская сторона рассчитывает найти ценную информацию, которая поможет доказать виновность украинских боевиков в суде. При этом судьба самого завода пока не известна.

«Азовсталь» сегодня

По данным Минобороны РФ, 20 мая всю промзону «Азовстали» освободили от националистических батальонов. Все подземные укрытия, где скрывались боевики, перешли под полный контроль российской армии. В плен сдались более двух тысяч нацистов полка «Азов»* и военнослужащих морской пехоты Украины.

После этого началась работа по разминированию территории промышленного предприятия, которая продолжается до сих пор. За двое суток саперы уничтожили более 100 взрывоопасных предметов. Для работы на более опасных участках используются специальные бронированные машины, пояснили в Минобороны.

Сюрпризы «Азовстали» и важность допроса пленных

Специалисты уже уничтожили очень большое количество взрывных предметов. Но нужно учитывать, что на территории «Азовстали» шли усиленные бои до того, как 21 апреля Владимир Путин принял решение блокировать комбинат. Об этом «360» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«100 — конечно, очень много. Но нас, скорее, должны волновать мины-сюрпризы, мины-ловушки. Обратите внимание, все вышли со стрелковым оружием без навесного оборудования, без гранатометов, без приборов ночного видения и так далее. Получается, чтобы не нервировать наших воинов, они все это оставили на территории завода. Не исключено, что их заминировали», — пояснил Кошкин.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, помимо того, что пленные должны рассказать, где и какие сюрпризы оставили, нужно убедиться в правдивости этих данных.

«Ведь эти сюрпризы <…> После работы саперов будут работать гражданские лица. Тогда это будет полностью на совести представителей полка „Азов“*. Почему? Потому что сегодня они должны предоставить именно эти скрытые минированные участки — и схемы минирования, и места», — подчеркнул Кошкин.

Что касается тех 100 объектов, это те, что лежали на поверхности, уверен эксперт. Это весьма важно, объемно и ответственно, но закономерно.

«А вот то, что боевики подготовили какие-то ловушки и спрятали что-то там в этих коридорах <…> Вся территория — это 11 квадратных километров, 1/5 Мариуполя. Это весьма сложная территория для разминирования. К тому же это промзона. Она претерпела определенные разрушения. Саперам там будет тяжело. Нужны тщательный допрос и работа специалистов с пленными», — отметил Кошкин.

Источник фото: РИА «Новости»

Более того, по его словам, там наверняка спрятаны ценности. Ведь боевики постоянно занимались разграблениями, мародерством. Тайн в «Азовстали» еще много, уверен он.

«Их (боевиков — прим. ред.) родственники сейчас в соцсетях подчищают все символы и высказывания, некоторые даже пытались срезать татуировки. Так они хотели отказаться от националистического прошлого и переступить в новую жизнь. Это честное желание или попытка уйти от отвественности? Вопрос», — подчеркнул эксперт.

С тем, что в «Азовстали» есть необходимая информация, согласен и военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. Он уверен, что разминирование идет, в том числе, и с целью найти нужные данные.

«Там есть очень много признаков иностранного участия, мы просто еще параллельно с этим всем собираем вещдоки. Грядет и суд, грядет трибунал. А вещдоки нам пригодятся. <…> Они уничтожали все. Они не идиоты. Но документацию они не успели всю снести. *** Макулатуры наша разведка добыла. Думаю, там будет очень серьезная пища для размышления разведки», — отметил Баранец.

Снос «Азовстали»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что «Азовсталь» снесут, как и, скорее всего, более 60% жилых зданий в Мариуполе, которые не подлежат восстановлению.

«Примерные оценки — это более 60% домов подлежит сносу и постройке новых», — заявил он.

До этого мэр города Константин Иващенко, назначенный на эту должность главой ДНР, также говорил о сносе завода. По его словам, ВСУ нанесли по комбинату «очень серьезные удары».

Источник фото: РИА «Новости»

Однако сейчас говорить о будущем «Азовстали» крайне трудно, уверен Кошкин. Он полагает, что все эти заявления носят скорее политический, может быть, военно-политический характер. Необходимо дождаться заключения специалистов, которые решат дальнейшую судьбу промышленности Донбасса, подчеркнул он. Следует понять, насколько «Азовсталь» будет нужен этой территории и выгодно ли его сносить и строить на его месте новое предприятие, отметил Кошкин.

* «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.