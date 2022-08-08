Два сухогруза с соей и кукурузой вышли с Украины

Два сухогруза с кукурузой и соей вышли с Украины сегодня утром. Такую информацию предоставило Минобороны Турции в Twitter.

«Сухогруз МВ Sacura, который проследует в Италию с 11 тысячами тонн сои, и MV Arizona, направляющийся в турецкий порт Искендерун с 48,5 тысячи тонн кукурузы, вышли в понедельник из украинских портов Южный и Черноморск», — указано в сообщении.

Четыре сухогруза с сельхозпродукцией, вышедшие с Украины вчера, прибудут в Стамбул к вечеру и там пройдут досмотр. Все суда проверяют представители Совместного координационного центра. Той же процедуре подвергаются сухогрузы, направляющиеся на Украину.

По данным турецкого оборонного ведомства, вывоз зерна с Украины происходит в плановом режиме, без сбоев.

Представители России, Турции, Украины и ООН заключили в столице Турции соглашение о вывозе украинского зерна и снятии ограничений на поставки российских продуктов. Первый сухогруз с зерном вышел из Одессы 1 августа.