Еще четыре сухогруза с зерном вышли из портов Украины

Из украинских портов в Черноморске и Одессе вышли еще четыре сухогруза, нагруженные зерном. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Турции в Twitter.

Сухогруз Riva Mind вышел из Одессы, он везет 44 тысячи тонн кукурузы в Искендерун. Из Черноморска отплыли Glory с 66 тысячами тонн зерна, Star Helena с 45 тысяч сеянцев подсолнечника и Mustafa Necatı, груженное шесть тысячью тонн подсолнечного масла. Они направятся в Стамбул, Китай и Италию соответственно.

Накануне турецкое военное ведомство сообщило, что сухогруз Navistar прибыл с зерном в Стамбул, он стал первых из трех судов, отплывших из Украины. На его борт загружены 33 тысячи тонн кукурузы, их проверят специалисты Совместного координационного центра. Если они одобрят, то далее сухогруз направится в Ирландию.

В конце прошлого месяца Россия, Турция, ООН и Украина в Стамбуле подписали многостороннее соглашение о снятии ограничений на поставки российских продуктов и вывозу украинского зерна. Первый сухогруз отплыл из порта Одессы 1 августа.