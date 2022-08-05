Турция сообщила о бесперебойных поставках украинского зерна

Вывоз зерна с Украины происходит в плановом режиме, сбоев нет. Об этом в эфире телеканала TRT заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

«На плановой основе идут поставки украинского зерна, сбоев и проблем нет», — сказал он.

Согласно данным онлайн-сервиса отслеживания судов Marine Traffic, территориальные воды Украины покинули еще три сухогруза с кукурузой: Polarnet, Rojen и Navistar. Их сопровождает буксир «Капитан Незавитин», идущий под украинским флагом.

Турецкий Polarnet везет на своем борту 12 тысяч тонн кукурузы, он доставит зерно в турецкий порт Карасу. Rojen под флагом Мальты перевозит 13 тысяч тонн кукурузы, которые он доставит в британский порт Тиспорт. На борту сухогруза Navistar, идущего под панамским флагом, находится 33 тысячи тонн кукурузы, его конечной точкой станет ирландский порт Рингаскидди.

Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качку выразил надежду, что заключенная с Россией, Турцией и ООН продуктовая сделка распространится и на остальные товары.