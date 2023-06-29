Спецоперация 29 июня 2023, 09:57 Два иностранных наемника пострадали при ударе ВС России по Краматорску — СМИ CNN: по крайней мере два иностранных наемника пострадали при ударе ВС РФ по Краматорску Freepik

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В результате удара российской армии по военным объектам и связанным с ними объектам военной энергетики Краматорска пострадали по крайней мере два иностранных наемника. Об этом сообщил американский канал CNN.

По информации канала, наемник Ник Дакворт рассказал, что он и британец Мо Хорник получили легкие ранения. Он утверждал, что в момент удара в пункте временной дислокации ВСУ якобы проходила «детская вечеринка» с участием журналистов и гуманитарных работников, а военных на тот момент было «очень мало».

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Минобороны отчиталось о поражении пункта временной дислокации командного состава украинской мотопехотной бригады в Краматорске 28 июня. Украина обвинила Россию в гибели мирных людей в этом городе, однако в Кремле ответили, что российские войска никогда не бьют по гражданским объектам.

Трое мирных жителей Колумбии, которые, по данным СМИ, собирали материал для общественного проекта, получили в Краматорске легкие ранения. Колумбийский лидер Густаво Петро призвал МИД направить России ноту протеста. Посольство России в Колумбии указало, что поездка мирных людей в зону боевых действий была безрассудным поступком.