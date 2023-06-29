Мир 29 июня 2023, 07:18 Посольство России сочло безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск Посольство РФ назвало безрассудной поездку трех колумбийцев в Краматорск

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Поездка трех колумбийцев в Краматорск в Донецкой Народной Республике была абсолютно безрассудной. На это указало посольство России в Колумбии на странице в Twitter.

«Мы рады, что для граждан Колумбии, которые были легко ранены, эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией», — процитировал сообщение ТАСС.

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Посольство посоветовало колумбийцам впредь не посещать территории. где идут боевые действия.

Трое мирных жителей Колумбии получили травмы при взрыве в Краматорске. По информации портала Infobae, это были экс-советник колумбийского президента по мирному урегулированию Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес, которые до этого были на книжной выставке в Киеве. В Краматорске они, по предварительным данным, собирали материал для общественного проекта. В момент взрыва колумбийцы были неподалеку.

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил Россию в нападении на них и призвал МИД отправить стране дипломатическую ноту протеста.

Кремль ответил на обвинения в ударах ВС России по Краматорску: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российские силы никогда не бьют по гражданской инфраструктуре.