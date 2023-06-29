Мир 29 июня 2023, 07:00 Колумбия передаст России ноту протеста после ранения трех ее граждан в Краматорске Президент Колумбии Петро: нужно отправить России ноту протеста из-за взрыва в Краматорске Unsplash

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При взрыве в Краматорске ДНР три гражданина Колумбии получили травмы. Президент страны Густаво Петро назвал их мирными жителями и призвал МИД отправить России ноту протеста из-за случившегося, сообщило РИА «Новости».

«МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста», — заявил политик.

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Густаво Петро обвинил Россию в нападении на трех мирных жителей из Колумбии и нарушении правил ведения боевых действий. Он призвал принять меры.

Сами пострадавшие заявили, что получили легкие ранения. Они находились недалеко от места взрыва в Краматорске и собирали материал для своего общественного проекта в поддержку Украины.

В администрации президента России прокомментировали сообщения о том, что при ударах по Краматорску пострадали мирные жители. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не атаковала гражданские объекты — только военные и связанные с ними объекты инфраструктуры.