Дом малютки в Макеевке попал под обстрел украинских националистов
Штаб теробороны ДНР: в Макеевке украинские националисты обстреляли дом малютки
Украинские военные продолжили обстреливать Донбасс. Под удар попал дом малютки в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.
Националисты атаковали учреждение, расположенное по улице Тореза в Червоногвардейском районе города. Здание, ворота и автомобиль получили повреждения.
Информация о пострадавших не приводится.
«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — обратились к местным жителям в штабе.
Украина начала бомбить мирные города американскими ракетами. Накануне ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пострадали около 90 человек, есть погибшие.
В Энергодаре украинские военные использовали дрон-камикадзе для атаки по жилым домам.