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    12 июля 2022, 20:36

    Дом малютки в Макеевке попал под обстрел украинских националистов

    Штаб теробороны ДНР: в Макеевке украинские националисты обстреляли дом малютки

    Александра Ломейко

    Украинские военные продолжили обстреливать Донбасс. Под удар попал дом малютки в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

    Националисты атаковали учреждение, расположенное по улице Тореза в Червоногвардейском районе города. Здание, ворота и автомобиль получили повреждения.

    Информация о пострадавших не приводится.

    «Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — обратились к местным жителям в штабе.

    Украина начала бомбить мирные города американскими ракетами. Накануне ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пострадали около 90 человек, есть погибшие.

    В Энергодаре украинские военные использовали дрон-камикадзе для атаки по жилым домам.