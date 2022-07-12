Дом малютки в Макеевке попал под обстрел украинских националистов

Украинские военные продолжили обстреливать Донбасс. Под удар попал дом малютки в Макеевке, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале.

Националисты атаковали учреждение, расположенное по улице Тореза в Червоногвардейском районе города. Здание, ворота и автомобиль получили повреждения.

Информация о пострадавших не приводится.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — обратились к местным жителям в штабе.

Украина начала бомбить мирные города американскими ракетами. Накануне ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пострадали около 90 человек, есть погибшие.

В Энергодаре украинские военные использовали дрон-камикадзе для атаки по жилым домам.