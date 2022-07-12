Число пострадавших от удара ВСУ в Новой Каховке возросло до 90

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Новой Каховке возросло до 90 человек. Об этом со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Херсонской области написал Telegram-канал газеты «Известия».

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал РИА «Новости» о примерно 80 пострадавших, пяти погибших и семерых пропавших в результате украинской атаки по Новой Каховке. Он также уточнил, что речь идет о жертвах и раненых только из числа мирных жителей города.

Стремоусов заявлял, что разрушения от удара ВСУ по жилому сектору видны в радиусе двух километров. Некоторые дома разрушены, в других выбиты стекла.

Военный аналитик Константин Сивков ранее заявил, что удар украинских силовиков по Новой Каховке является террористическим актом. Об этом писало РИА ФАН.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал атаку ВСУ по Новой Каховке следствием поставок Украине западного вооружения, писал RT.

В ВГА Херсонской области заявляли, что украинские войска обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО HIMARS.