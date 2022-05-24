Документы в Херсонской области начнут оформлять на русском языке

Чиновники Херсонской области перейдут с украинского на русский язык при оформлении документов. С таким заявлением в эфире телеканала «Крым 24» выступил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что это родной язык, на котором всю жизнь разговаривают все жители Херсонской области.

«Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке», — подчеркнул Стремоусов.

Ранее представитель администрации региона заявил, что Херсонская область хочет войти в состав России в качестве одного из субъектов. Для этого власти разработали план, по которому сначала область восстановит социальный и экономический секторы, а потом плавно перейдет на российское законодательство.

В Херсонской области уже ввели в обращение рубли, а также упростили для местных жителей получение российского гражданства.