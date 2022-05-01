Херсонская область перешла в рублевую зону после освобождения от украинских националистов. Об этом сообщил зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Как заявил Стремоусов, область начала переход в рублевую зону 1 мая. Весь процесс займет до четырех месяцев. В течение этого времени в регионе будет использоваться как гривна, так и рубль.

«Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», — уточнил зампред администрации в разговоре с РИА «Новости».

По словам главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, в ближайшее время организацией наличных и безналичных кассово-денежных расчетов займется российский Международный расчетный банк. Финансовая организация имеет разрешение на работу.

«Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело. Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области», — отметил Сальдо.

Он добавил, что сейчас около 80% финансовых операций осуществляются в регионе в наличном варианте. Такую ситуацию глава администрации назвал неприемлемой в обычной жизни.