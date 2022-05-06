Максимальная интеграция. Жителям Херсонской области пообещали российское гражданство

Власти Херсонской области заявили о максимальной интеграции в состав России. Жители региона, который полностью перешел под контроль ВС РФ, смогут получить российское гражданство.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов рассказал об этом в эфире телеканала «Херсон и Запорожье — 24».

«Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов», — сказал он, указав, что интеграция региона в состав РФ будет максимальной.

Херсонская и приазовская часть Запорожской областей перешли под контроль российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, запустили вещание российских телеканалов и радио. На территориях восстанавливают торговые связи с Крымом. В Херсонской области восстановили отключенную украинской стороной мобильную связь.