27 июля 2022, 08:21
«Добавилось дыр». Власти Херсонской области закрыли Антоновский мост
Антоновский мост на въезде в Херсон закрыли после ночного обстрела
Антоновский мост через Днепр получил повреждения, но не разрушен. Проезд по нему закрыли, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», — сказал он.
Движение по нему приостановили полностью.
Украинские войска регулярно обстреливают Антоновский мост через Днепр на въезде в Херсон. Это единственный автомобильный переход, который соединяет город с областью. Последняя атака произошла в ночь на 27 июля, система ПВО сработала в 22:55.
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие три-шесть недель запланировал наступление на освобожденные территории. Об этом он сообщил делегации американского конгресса.