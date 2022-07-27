«Добавилось дыр». Власти Херсонской области закрыли Антоновский мост

Антоновский мост через Днепр получил повреждения, но не разрушен. Проезд по нему закрыли, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

«По мосту попадания есть, мост не разрушен. Добавилось еще дыр», — сказал он.

Движение по нему приостановили полностью.

Украинские войска регулярно обстреливают Антоновский мост через Днепр на въезде в Херсон. Это единственный автомобильный переход, который соединяет город с областью. Последняя атака произошла в ночь на 27 июля, система ПВО сработала в 22:55.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие три-шесть недель запланировал наступление на освобожденные территории. Об этом он сообщил делегации американского конгресса.