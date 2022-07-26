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    26 июля 2022, 23:12

    Зеленский захотел вернуть освобожденные территории до начала холодов — СМИ

    Politico: Украина попросила помощи у США, чтобы вернуть освобожденные земли за 3-6 недель

    Полина Созыкина

    Украинский президент Владимир Зеленский направил срочное послание делегации американского конгресса, в котором заявил, что для возвращения утраченных территорий осталось три-шесть недель. Об этом написало издание Politico со ссылкой на руководителя комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам Адама Смита.

    Зеленский захотел вернуть освобожденные территории до начала холодов — СМИ

    Зеленский сообщил, что ближайшие несколько недель являются решающими, так как приближающиеся холода ощутимо усложнят ситуацию в зоне боевых действий. Смит отметил, что Украине крайне важно получить помощь на данном этапе.

    На Западе не пришли к единому мнению, какую именно помощь нужно оказать Украине. Идут споры о допустимой дальности действия оружия, отправляемого в страну.