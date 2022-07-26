Украинский президент Владимир Зеленский направил срочное послание делегации американского конгресса, в котором заявил, что для возвращения утраченных территорий осталось три-шесть недель. Об этом написало издание Politico со ссылкой на руководителя комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам Адама Смита.

Зеленский сообщил, что ближайшие несколько недель являются решающими, так как приближающиеся холода ощутимо усложнят ситуацию в зоне боевых действий. Смит отметил, что Украине крайне важно получить помощь на данном этапе.

На Западе не пришли к единому мнению, какую именно помощь нужно оказать Украине. Идут споры о допустимой дальности действия оружия, отправляемого в страну.