Украинские военнослужащие вновь обстреляли Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне. Инженерное сооружение не разрушено, сообщил в Telegram замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В Сети запущен фейк о якобы повреждениях моста. Это единственный автомобильный переход, который соединяет Херсон с областью.

«Мост стоит, не разрушен. Мост на самом деле действительно был обстрелян, это не говорит о том, что мы должны испугаться кого-то», — пояснил Стремоусов.

ВСУ регулярно обстреливают регион после того, как он перешел под контроль союзных войск. Украинские солдаты также наносили удар по мосту из РСЗО HIMARS.

Несмотря на стабильное продвижение российских военных, бойцов ЛНР, ДНР и взятие новых населенных пунктов, в Киеве надеются переломить ситуацию. Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США помощь, пообещав вернуть все потерянные территории.