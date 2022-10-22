Дети Кадырова привезли в Грозный трех пленных солдат ВСУ | 360°

22 октября 2022, 11:48
Дети Кадырова привезли в Грозный трех пленных солдат ВСУ
Дети главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова привезли в Грозный трех пленных солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило агентство Ura.ru в своем Telegram-канале.
Речь идет о 16-летнем Ахмате, 15-летнем Зелимхане и 14-летнем Адаме.
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«Очередные счастливчики — Александр, Владимир и Виктор, мобилизованные в ВСУ. Наши подразделения гуманно обращаются с украинскими пленными», — заявил Кадыров.
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Ранее глава Чечни рассказал, как его сыновья побывали на передовой, как посещали места размещения и передовые позиции чеченских силовиков. Они были на линии соприкосновения, где идут ожесточенные бои с ВСУ, и прикрыли наступающих бойцов России.
Рамзан Кадыров заявил, что жителям Украины пора очнуться и перестать доверять поддержке Европы. Украинцы должны осознать, что для западных партнеров они всего лишь «мясо». Также он сказал, что руководство Украины своими решениями окончательно потеряло шанс на перемирие с Россией.
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Рамзан Кадыров
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