Дети Кадырова привезли в Грозный трех пленных солдат ВСУ | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 11:48 Дети Кадырова привезли в Грозный трех пленных солдат ВСУ

Читать 360tv в

Дети главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова привезли в Грозный трех пленных солдат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило агентство Ura.ru в своем Telegram-канале.

Речь идет о 16-летнем Ахмате, 15-летнем Зелимхане и 14-летнем Адаме.

Реклама

«Очередные счастливчики — Александр, Владимир и Виктор, мобилизованные в ВСУ. Наши подразделения гуманно обращаются с украинскими пленными», — заявил Кадыров.

Реклама

Ранее глава Чечни рассказал, как его сыновья побывали на передовой, как посещали места размещения и передовые позиции чеченских силовиков. Они были на линии соприкосновения, где идут ожесточенные бои с ВСУ, и прикрыли наступающих бойцов России.

Рамзан Кадыров заявил, что жителям Украины пора очнуться и перестать доверять поддержке Европы. Украинцы должны осознать, что для западных партнеров они всего лишь «мясо». Также он сказал, что руководство Украины своими решениями окончательно потеряло шанс на перемирие с Россией.