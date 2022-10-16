«Для Европы вы — мясо». Кадыров призвал украинцев очнуться и не доверять Западу | 360°

Общество 16 октября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber «Для Европы вы — мясо». Кадыров призвал украинцев очнуться и не доверять Западу Глава Чечни Кадыров призвал украинцев очнуться и прекратить доверять Европе РИА Новости

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Жителям Украины пора очнуться и перестать доверять поддержке Европы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram. По его словам, украинцам следует осознать, что для западных партнеров они всего лишь «мясо».

«Очнитесь, украинцы! Вы для Европы всего лишь мясо. Запад поддерживает вас только для того, чтобы самим не вступить в открытый бой с Россией. Боятся», — написал Кадыров.

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По словам главы Чечни, украинские власти в это же время не решаются признаться, что вели закулисные игры. Потому что если всплывет правда, им придется отвечать не только перед жителями Донбасса, но и перед своим населением, пояснил он.

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Отдельно Кадыров отметил трусость президента Украины, который продолжает держаться за свой высокий пост. По мнению главы Чечни, если бы Владимир Зеленский любил свою страну, он пожертвовал бы президентским креслом ради жизней людей.

«Но Зеленский действует наоборот — он жертвует украинцами ради своего кресла», — подчеркнул он.

Кадыров добавил, что от украинских властей никто ни разу не слышал адекватных призывов, «лишь фашистские лозунги». На фоне этого, по его словам, можно сделать вывод, что Зеленский превратился в ретранслятор «западного сатанизма».

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