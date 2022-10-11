Кадыров обвинил Зеленского в упущенном шансе на перемирие на Украине | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кадыров обвинил Зеленского в упущенном шансе на перемирие на Украине Глава Чечни Кадыров заявил о вине Зеленского в упущенной возможности перемирия на Украине РИА Новости

Читать 360tv в

Руководство Украины своими решениями окончательно потеряло шанс на перемирие с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Так он прокомментировал интервью для телеканала «Соловьев Live» командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

Реклама

По словам Кадырова, сегодня никто не понимает, с чем связана истерика всего мирового сообщества после ударов по Украине, хотя они молчали на протяжении восьми лет, когда под ударами находились мирные жители Донбасса.

Реклама

«То, что происходит сегодня, возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки», — написал глава Чечни.

Министерство обороны России сегодня сообщило, что массированные удары оружием большой дальности по объектам военного управления и энергетики Украины продолжились. Как отметил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, все назначенные объекты поражены.

0 0 0 0 0 0