Кадыров обвинил Зеленского в упущенном шансе на перемирие на Украине | 360°

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Кадыров обвинил Зеленского в упущенном шансе на перемирие на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил о вине Зеленского в упущенной возможности перемирия на Украине

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Руководство Украины своими решениями окончательно потеряло шанс на перемирие с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Так он прокомментировал интервью для телеканала «Соловьев Live» командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

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По словам Кадырова, сегодня никто не понимает, с чем связана истерика всего мирового сообщества после ударов по Украине, хотя они молчали на протяжении восьми лет, когда под ударами находились мирные жители Донбасса.

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«То, что происходит сегодня, возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков. Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки», — написал глава Чечни.

Министерство обороны России сегодня сообщило, что массированные удары оружием большой дальности по объектам военного управления и энергетики Украины продолжились. Как отметил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, все назначенные объекты поражены.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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